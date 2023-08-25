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Spor

Açıklama geldi! İşte Dominik Livakovic'in bonservis bedeli

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Domimik Livakovic'in bonservisini duyurdu. Sarı lacivertli kulüp, başarılı eldiven için Dinamo Zagreb ekibine 6.65 milyon euro artı 950 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. İşte detaylar...

25 Ağustos 2023 Cuma 17:47 - Güncelleme:
Açıklama geldi! İşte Dominik Livakovic'in bonservis bedeli
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Fenerbahçe, yeni kalecisi Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e ödenecek bonservis bedelini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat kaleci için Dinamo Zagreb'e 6.65 milyon euro artı 950 bin euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.

Fenerbahçe, yeni kalecisi Dominik Livakovic için imza töreni düzenledi.

40 numaralı formayı terletecek olan Hırvat yıldız, kendisini 5 yıllığına Fenerbahçeli yapan imzayı da attı.

İmza töreninde konuşan Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki, "Milli gururlarımızdan Altayımızı uğurladık dünya devine. Aynı gün Fenerbahçemiz'e yakışır bir CV'si olan, Hırvatistan Milli Takımı'nın as kalecisini getirdik. Uzun süredir çalıştığımız bir transferdi, kolay olmadı. Kendisi bize bundan bir kaç hafta önce söz verdi ama yazılı çizili hiçbir şey yoktu, 'Kulüpten çıkabildiğim takdirde Fenerbahçe'ye geleceğim' demişti. Sözünü tuttu. Kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dominik Livakovic ise "Harika duygular içerisindeyim. Dün ve bugün için çok teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

BU SEZON 12. TRANSFER OLDU

Fenerbahçe, daha önce; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.

Livakovic'in kadroya katılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, bu sezonki 12. transferini gerçekleştirdi.

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