10 Aralık 2025 Çarşamba
  • Açıklama geldi! İşte Fenerbahçe'nin Brann maçı kamp kadrosu
Spor

Açıklama geldi! İşte Fenerbahçe'nin Brann maçı kamp kadrosu

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu. İşte detaylar...

10 Aralık 2025 Çarşamba 15:14
Açıklama geldi! İşte Fenerbahçe'nin Brann maçı kamp kadrosu
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Norveç ekibi Brann ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ağrısı bulunan Marco Asensio'nun yanı sıra Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü kadroya alınmadı.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun belirlediği kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Ederson, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Haydar Karataş, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.

