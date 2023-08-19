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Spor

Açıklama geldi! Merih Demiral resmen Al Ahli'de

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Suudi ekibi, 25 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro ödeyecek. İşte detaylar...

19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:20 - Güncelleme:
Açıklama geldi! Merih Demiral resmen Al Ahli'de
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Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, Suudi Arabistan'a transfer oldu.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli, milli futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Al Ahli, 25 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro ödeyecek.

Merih Demiral, Al Ahli ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 12 milyon euro kazanacak.

"SAVAŞMAYA HAZIRIM"

Merih, transferinin ardından, "Kaybetmeyi sevmem, takımımın her zaman zirvede olmasını istiyorum. Taraftarımız her stadyumu yanan bir volkana çeviriyor. İlk maçı izledim ve gerçekten etkilendim. Taraftarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Savaşmaya hazırım" dedi.

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