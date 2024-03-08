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Spor

Açıklama geldi! Selçuk İnan yeniden Süper Lig'de

Selçuk İnan, yeninden Süper Lig'e döndü. Son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran genç çalıştırıcı Selçuk İnan'ın Gaziantep FK'nın teknik direktörlüğüne getirildiği açıklandı. İşte detaylar...

8 Mart 2024 Cuma 13:01 - Güncelleme:
Açıklama geldi! Selçuk İnan yeniden Süper Lig'de
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine 1.5 yıllığına Selçuk İnan'ın getirildiğini açıkladı.

İşte Gaziantep FK'dan yapılan Selçuk İnan açıklaması:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ile yöneticilerimiz Mustafa Kara ve Ömer Çakmak'ın da katıldığı imza töreninde, Selçuk İnan resmi sözleşmeye imza attı.

Yeni teknik direktörümüz Selçuk İnan'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

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