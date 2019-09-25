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Acil 15 milyon euro lazım

Beşiktaş, 30 Ekim’e kadar futbolcu alacaklarını ödeyip, borçsuzluk kağıdı alamazsa seneye Avrupa kupalarına katılamayacak. Ayrıca yıl sonuna kadar kulübün 80 milyon euro tutarında ödemesi var.

  • Star Spor
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KARTAL’DA Başkan Fikret Orman’ın görevi bırakacağını açıklamasının ardından gözler yeni başkanın kim olacağı sorusuna cevap ararken, bir yandan da yeni başkanı bekleyen dağ gibi borçlar, camiayı endişelendiriyor. Siyah-Beyazlı kulübü şu anda bekleyen en büyük tehlike, futbolcu alacakları nedeniyle gelecek sezon Avrupa kupalarından men cezası...

Yeni yönetim 15 milyon euroluk futbolcu alacaklarını ödeyerek borçsuzluk kağıdı alıp UEFA’ya zorunda. Aksi halde men cezası kaçınılmaz olacak. Bunun dışında kulübün yıl sonuna kadar ödemesi gereken toplam borç ise 80 milyon euroyu (Yaklaşık 500 milyon lira) buluyor. Ocak ayına kadar bu borçlar temizlenmezse sıkıntı daha da büyüyecek.

Kartal’ın başını en fazla ağrıtan borçlardan birisi de Beşiktaş Belediyesi’ne olan 22 milyon euroluk borç. Akatlar Spor Kompleksi için alınan 6 milyon euro anlaşma bozulunca geri ödenmedi ve icra takibi başlatıldı. Kulübün menajerlere de 22 milyon euroyu bulan borcu olduğu vurgulanırken, son kredi anlaşması ile toplam borç da 3 milyar lirayı geçti.

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