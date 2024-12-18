Portekiz Ligi'nin 14. haftasında oynanan karşılaşmada Benfica, deplasmanda AVS ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Kerem Aktürkoğlu takımının attığı tek golün asistini yaptı.

Ancak milli futbolcu bu kez skor katkısıyla değil, maruz kaldığı sert müdahale ve ardından hakem Joao Gonçalves'e yaptığı hareketle Portekiz'de manşetlere taşındı.

Kerem Aktürkoğlu, AVS stoperi Devenish'in müdahalesi sonrası acılar içinde yerde kaldı. Kolombiyalı stoper sarı kartla cezalandırılırken, Kerem Aktürkoğlu karara şiddetle itiraz etti.

Formasını sıyıran Kerem Aktürkoğlu, beline aldığı darbe sonrası sırtındaki izi hakeme gösterdi. Bu hareketi manşetine taşıyan Benfica'ya yakın kaynaklar, Kerem Aktürkoğlu'nun aldığı sert darbeyi vurgulayarak, "Sadece hakem görmedi" ifadesini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu, AVS ile oynanan karşılaşmanın 75. dakikasında oyundan çıkarak yerini Florentino'ya bıraktı.

BENFİCA KARNESİ

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla 17 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.