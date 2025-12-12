İSTANBUL 14°C / 9°C
  Açılış maçında gol sesi çıkmadı
Spor

Açılış maçında gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasının açılış maçında Kasımpaşa ile Gençlerbirliği arasındaki mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.

12 Aralık 2025 Cuma 21:57
Açılış maçında gol sesi çıkmadı
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Kasımpaşalı Mortadha Ben Ounes, 81. dakikada gördüğü sarı kart ile Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Öte yandan Kasımpaşa'da Şota Alvaradze'nin ayrılığının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu, çıktığı 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte her iki takım da birer puanı hanesine yazdırdı. Gençlerbirliği 15 puanla 12. sırada, Kasımpaşa da 15 puanla 14. sırada konumlandı.

Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

