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Spor

Acun Ilıcalı: Aziz Yıldırım ispatlarsa kaybolacağım

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde olan Acun Ilıcalı, diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'a cevap verdi.

4 Haziran 2024 Salı 22:34 - Güncelleme:
Acun Ilıcalı: Aziz Yıldırım ispatlarsa kaybolacağım
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Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim kurulu listesine giren Acun Ilıcalı, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkındaki yorumlarına cevap verdi.

Yıldırım'ı iddialarını kanıtlamaya davet eden Ilıcalı, "Aziz Yıldırım bu iddiaların bir tanesini ispat etsin, beni bir daha buralarda görmeyeceksiniz. Öyle iftiralar atılıyor ki kendimi Escobar gibi hissetmeye başladım."dedi.

Fenerbahçe için her şeyi göze aldığını söyleyen Ilıcalı, "Benim hayatım çok iyiydi. Çok mutluydum. Ancak ben Fenerbahçe için elimi taşın altına koydum. Bir gün bile, 'Ya rakip takım taraftarları bana zarar verir mi?' diye düşünmedim. Ama bir şey fark ettim. Meğer benim düşmanım dışarıda değil içerideymiş." sözlerini sarf etti.

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