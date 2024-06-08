Acun Ilıcalı: Birlik olduğumuz zaman yıkamayacağımız bir duvar yok

Fenerbahçeli iş insanı Acun Ilıcalı, "Ben yeni bir Fenerbahçe için buradayım. Kendimize değil, rakiplere korku salmak için buradayım. Birbirimize değil, rakiplere korku salalım. En büyük biz olalım çünkü en büyüğüz. Başkanımız söz vermiyor ama size söz veriyorum, burada hayatımızın en büyük eğlencesini yaşayacağız. Hep birlikte Fenerbahçe'nin büyüklüğünü herkese ispat edeceğiz" dedi.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ülker Stadyumu'nda devam ediyor. Her daim tribünlerde yer alan biri olarak artık yönetim kısmında yer almaya hazırlandığını söyleyen Ilıcalı, "Karşınızda olmak benim için büyük bir şeref. Bugüne kadar hep sizin olduğunuz taraftaydım. Bugün sizi buradan görmek, çok güzel. Bence birlik olduğumuz zaman yıkamayacağımız bir duvar yok. Hayatım hep pozitiflikle geçti. Hayat boyu kendi kariyerimde yaşamadığım mutluluk kalmadı. Beni bu dönemde en mutlu eden şeylerin başında Fenerbahçe'nin başarıları oldu. İyi ki Fenerbahçeliyim. Zor bir seçim dönemindeyiz. Başkanımız böyle bir görev için beni çağırdığında gurur duydum. Hevesle kolları sıvayarak 20 gündür bir görev yapıyorum. Seçimi kazanamazsak da gururla devredeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"ŞİMDİ SIRA GELDİ ŞAMPİYONLUĞA"

Başkan Ali Koç'un göreve geldiği Fenerbahçe ile şu anki Fenerbahçe arasında çok büyük farklar olduğunu aktaran Ilıcalı, "Benim geldiğim Fenerbahçe'de gördüğüm tabloda sayın başkanımız Ali Koç'u takdir etmem gerekiyor. Geldiğinde 600 milyon borç, maaşlar ödenmiyor, forma sponsoru bulunmuyor şeklinde bir tablo vardı. Benim geldiğim Fenerbahçe'de ise kadrosu güçlü, 1 mağlubiyetle geçen bir sezon. Şimdi sıra geldi şampiyonluğa" ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ, YENİLMEZ, AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANAN FENERBAHÇE'Yİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN 24 SAAT ÇALIŞIYORUZ"

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Ilıcalı, "Başkanımızın takdiriyle Mario Branco, ben, hocamız Jose Mourinho ve başkanımız kolları sıvadık. Güçlü, yenilmez, Avrupa şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe'yi hayata geçirmek için 24 saat çalışıyoruz. Geleceğe bakmamız lazım. Birbirimizi karalayarak aşağıya çekmememiz lazım. Birlik olmamız gerekiyor. Bu birlik de mutlaka oluşacak. Fikir ayrılıkları olabilir. Yarın ya da öbür gün bu stadı dünyanın en güzel atmosferine birlikte çevirelim" şeklinde konuştu.

"YARIN BİR GÜN MOURİNHO İLE ÇALIŞIRSANIZ HOCAMIZIN YÜZÜNE NASIL BAKACAKSINIZ"

Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın hem kendisi hem de Fenerbahçe ile ilgili ortaya attığı iddialara cevap veren Ilıcalı şöyle konuştu:

"Göreve davet edildikten sonra şahsıma atılmadık çamur kalmadı. Önemli değil. Sayın Aziz Yıldırım'ın hakkımdaki suçlamaları gerçekten çok üzücü. Çok yakın dostluğumuz vardı, defalarda şeref tribününde beni ağırladı, hapiste olduğu dönemde kendisini ziyaret ettim. Benim tek yaptığım, kendini Fenerbahçe'ye adamış başkanımıza destek olmaktı. Aziz Yıldırım çok ağır şeyler söyledi. Onlara cevap vermek istemiyorum, kendisini mahkemeye verdim zaten. İnsanın namusuna iftira atmak, seçim kazanmaktan daha önemli olmamalı. Beni yaralayan kısmı, seçim karalama kampanyasında son karalanan isim kulübümüz. İrfan Can transferiyle ilgili kulübümüzü şikayet edebileceğini söyledi. Son başımıza gelen olay çok üzücü. Jose Mourinho'nun anlaşma sürecinde ben de olayın içindeydim. Hocamız bizim teklifimizi kabul etti. Maddiyatın önemli olmadığını ifade etti. Siz kalkıp Mourinho'nun menajerine açıktan para verdiler dersiniz; Fenerbahçe'yi, Jose Mourinho'nun menajerini ve hocamızı suçlamış olursunuz. Bu konu Mourinho'nun kulağına gitmedi mi sanıyorsunuz? Yarın bir gün Mourinho ile çalışırsanız hocamızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Adamın en yakın arkadaşlarından biri olan menajerine 'komisyon aldı' dediniz. Tamam seçimi kazandınız, koltuğa oturdunuz. Mourinho'nun size bunu sormayacağını mı sanıyorsunuz? Dün değil evvelki akşam hocamız beni aradı. 'Bu olanlar doğru mu' dedi. Ben de 'maalesef evet' dedim. Son derece üzüldü ve kırıldı. 'Bana neden çamur atıyorlar, anlamıyorum' dedi."

"EN BÜYÜK BİZ OLALIM ÇÜNKÜ EN BÜYÜĞÜZ"

Fenerbahçe'nin büyüklüğünü herkese ispat edeceklerini ifade eden Acun Ilıcalı, "Biz bütün olmak zorundayız. Rekabet edebilir, ayrı görüşlerde olabiliriz. Bu çok normal. Birbirimizi karaladığımızda Fenerbahçe'yi karalamış oluruz. Biz böyle değildik. Benim bu tribünlerde hayatım geçti. Ben o Fenerbahçe'yi istiyorum. Ali Şen başkandı, aslanlar gibi başkanlık yaptı. Metin Aşık başkanımız geldi, büyük transferler yaptı. Hiç böyle çamur atma durumları yoktu. Bize ne oldu böyle? Ben yeni bir Fenerbahçe için buradayım. Kendimize değil, rakiplere korku salmak için buradayım. Birbirimize değil, rakiplere korku salalım. En büyük biz olalım çünkü en büyüğüz. Başkanımız söz vermiyor ama size söz veriyorum, burada hayatımızın en büyük eğlencesini yaşayacağız. Hep birlikte Fenerbahçe'nin büyüklüğünü herkese ispat edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"O TAKIM BURAYA ÇIKTIĞI ZAMAN DAHA MAÇ BAŞLAMADAN HEP BİRLİKTE ALKIŞLAYACAĞIZ"

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine gelen Jose Mourinho için tribünlerden destek isteyen Ilıcalı, "Tarihin en güçlü kadrosunu kurmak için her şeyimi vereceğim. O takım buraya çıktığı zaman daha maç başlamadan hep birlikte alkışlayacağız. Görevi tamamlayıp sizin yanınıza geleceğim. Hayatım tribünde geçti, orası daha güzel. Şu anda bir sorumluluk verildi ve elimden geleni yapacağım. Sizden son bir ricam var. Hocamıza bir video yollamak istiyorum. Sana bir sürprizim var dedim. Bir video çekeceğim ve bunu hocamıza yollayalım. Onu mutlu edelim. Hocamıza güzel bir destek rica ediyorum. Tek bir dileğim var, büyük Fenerbahçe'nin büyük olduğunu tekrar gösterip tarih yazmak. İnşallah hep beraber yazacağız. Birlik, bize zaferi getirecek" diyerek sözlerini noktaladı.