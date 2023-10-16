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Spor

Acun Ilıcalı: Bize piyango vurdu

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, TV8'de açıklamalarda bulundu. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, katıldığı bir televizyon programında demeçler verdi. İşte Ilıcalı'nın sözleri...

16 Ekim 2023 Pazartesi 20:35 - Güncelleme:
Acun Ilıcalı: Bize piyango vurdu
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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, TV8'de açıklamalarda bulundu.

"BİZE PİYANGO VURDU"

"Takımla 24 saat uğraşıyorum. Allah nasip etti, inşallah başarılarının devamını dilerim. Candaş'ın programında konuktum, Murat Ülker'in sponsorluğu sayesinde Aston Villa'nın sağ kanadını aldığımı anlattım. (Jaden Philogene) Çocuğun 2 aydır peşindeydim, 2 ay sonra almayı başardık. Çok iyi bir çocuk. Bu çocuğu aldık, Candaş'ın programında dikkat edin, yıldız olacak dedim. Salı günüydü, çocuk İngiltere U21'de maça çıktı perşembe günü, 2 gol, 1 asist. Hull City olarak bize bir piyango çıktı. Bunun yeteneklerin bizi Premier Lig'e taşıma ihtimali var. Yatıra kaldıra gidiyor. Kim gelirse geçiyor."

"HEP MOTİVE EDECEKSİN"

"Türk taraftarlarının tadı başkadır. Ama burada da 25-26 bin kişiye oynuyoruz. Çok büyük bir atmosfer oluyor. Buranın tadı başka, bizimki başka. Türkiye'de maç seyrettiğimizde ayrı bir atmosfer. Hele Galatasaray - Fenerbahçe maçıysa, oradaki yaşayacağın atmosferi dünyada bulamazsın. Zaten dünyanın en büyük 5 derbisinden biri seçildi. Beşiktaş tribünleri... Böyle bir volum... Stadın akustiği de çok iyi ama taraftar da. Ben yıllardan beri Beşiktaş seyircisini takdir ederim. Aşırı bir yoğunluk, takım arkasında itici güç. Bir kardeşleri olarak şunu söyleyeyim, taraftar bazen gönül kırıklığıyla bindiği dalı kesmeye başlar. Taraftarın kendi oyuncusuna doğru tepki başlarsa, onun devamının toparlandığını çok görmedim. Futbolcular, duygusal insanlardır. Onlara stresi yaşatırsan, yapacağını da yapamamaya başlar. Daha önce birçok takımımızda oldu böyle şeyler. Futbolcu bildiğini de unutuyor. O zaman verim gelmez. Futbolda biraz daha pozitife dönmemiz lazım diye düşünüyorum. İngiletere'de o yok mesela, sürekli destekliyorlar. Böyle başarı gelir. Hep böyle motive edeceksin."

FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI

"Onu sordular. Şu anda bizim başkanımız son derece başarılı. İleride, Allah bilir. Hayır, şöyle demem, hiçbir Fenerbahçeli, Fenerbahçe Başkanı olmak istemiyorum diyemez. Böyle bir teveccüh olursa, bu tabii ki gururlandırır. Bunu iltifat olarak aldığımı söyledim. Ali Koç, yakın bir dostum. Başkanlığa geldiğinden beri destekliyorum. Başarılı olduğunda da başarısız olduğunda da destekledim. O kadar çabanın sonunda onun şampiyon olduğunu görmek istiyorum. Onunla o mutluluğu yaşamak istiyorum. Bu hikayenin mutlu son olmasını istiyorum."

FENERBAHÇE VE GALATASARAY

"Çok erken ama Fenerbahçe ve Galatasaray favori gibi duruyor. Burak Yılmaz, değerli bir isim. Yakın dostum, onun da başarılı olmasını istiyorum ama ritim kaçınca... Ritim diye bir şey var. Fenerbahçe ve Galatasaray ritmi yakaladı, hızlı hızlı gitmeye başladılar. İkisi birden kaybedecek ki yetişeceksin. O çok kolay olmuyor. O yüzden Fenerbahçe ve Galatasaray arasında giden bir lig görüyorum. Büyük bir rekabet olacak. Ama o, bu şampiyon olur diyemem. Onu diyen de bir şey bilmiyordur."

"PREMIER LİG'İ İSTİYORUZ"

"Hull City olarak play-off görme ihtimalimiz var. Amacımız takımı Premier Lig'e çıkarmak. Şu anda 2-3 puan farkla gidiyoruz. Play-off'la aramızda 1 puan var. 2 galibiyet alsak, oraların içinde gezeceğiz. Yeni takım kurduk ama iyi takım kurduk. Ülkemizden destekleyen çok oldu. Ben de ciddi fedakarlık yaptım. Ortaya güzel bir kadro çıktı. Ekip de canavar gibi zaten. "

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