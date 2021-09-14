Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı...

14 Eylül 2021 Salı 22:19 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 22:19

Borussia Dortmund mücadelesi öncesi basın toplantısında Acun Ilıcalı'ya seslenen Sergen Yalçın, maçın şifresiz yayımlanması konusunda istekte bulunurken ünlü televizyoncunun vereceği yanıt merak konusu olmuştu.

Haber Global'de yayımlanan Az Önce Konuştum programının konuğu olan Ilıcalı, Sergen Yalçın'ın çağrısına yanıt verdi. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamalardan öne çıkan bölümler şu şekilde:

EXXEN AÇIKLAMASI

"Güzel hayallerle başladık. Yenilik seviyorum, sürekli yeni bir macera istiyor bünyem. Exxen macerasına 1 Ocak'ta başladık. Pandemide insanların evde kalması bizim için avantajdı. Güzel bir dönemde başladık. Çok çok mutluyum. Ne olacağını bilmeden bir yola çıkmıştık. Dijital başka bir mecra. 150 toplantı yapmıştık, sonucunda da güzel bir sonuca kavuştuk. Şimdi de spor paketli bir dünyaya başladık. Türkiye'de neyin izlendiğini çok iyi biliyorum. Sosyal çevrem ve kendimin beğendiği şeyleri biliyorum."

AVRUPA MAÇLARI DİJİTAL PLATFORMDA

"Bütün detayıyla anlatmayayım ama yarınki Beşiktaş maçında çok önemli bir yorumcumuz var. Çok yayın olacak. Sonuçta bir bebek gibi Exxen şuan. 5-6 aydır uyku uyumuyoruz. Bizim için büyük bir gün bugün. Emeğin karşılığını almaya çalışacağız. Renkli maçlar ve güzel sezon."

SERGEN YALÇIN'IN ÇAĞSINA CEVAP

"Sergen Yalçın, çok sevdiğim, çok başarılı bir dostum. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gelirini nereden elde ediyor? UEFA, bizim yayın hakkı olarak ödediğimiz paraları kulüplere dağıtıyor. Ben Beşiktaş'ın maçını verirsem, bu kez Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler de istemez mi? Benim Beşiktaşlılarla aram çok iyi ama Galatasaray ve Fenerbahçe ile de öyle."

"SERGEN YALÇIN'LA 2 DOSTUZ"

"Fenerbahçe'ye destek veriyorum, Fenerbahçe'ye destek veriyor diyorlar. Ne yapayım, kendi takımım Fenerbahçe'ye destek vermeyeyim mi? Mesut olayından dolayı. Fatih Hoca'yla bu konuyu konuştuk, "Başka Acun'lar çıkar, onlar bize destek olurlar, örnek olursun" dedi. Herkesi sevin, takımınız şampiyon olmadığı zaman başka insanlar seviniyor. Ben tabii ki Fenerbahçe şampiyon olsun isterim ama Beşiktaş olunca da Sergen oldu diye seviniyorum. Futbol eğlence abi. Ben hocayla ayda 1 kere top oynuyorum ya, 2 dostuz."