İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2020 Cuma / 9 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3639
  • EURO
    8,712
  • ALTIN
    455.991
  • BIST100
    1108.93
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Acun Ilıcalı, Ege Özkayımoğlu'nun peşine düştü
Spor

Acun Ilıcalı, Ege Özkayımoğlu'nun peşine düştü

Hollanda'da Fortuna Sittard kulübüne ortak olan Acun Ilıcalı, Göztepe'den Ege Özkayımoğlu transfer etmek için harekete geçti.

28 Ağustos 2020 Cuma 01:43 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 01:43
ABONE OL

Acun Ilıcalı’nın ortak olduğu Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard, transfer çalışmalarına devam ediyor. Türkiye pazarına yönelen Fortuna, Kayserispor'dan Ben Rienstra ve Gençlerbirliği'nden Mats Seuntjens'in ardından Süper Lig 'den bir isme daha talip oldu. Skorer'in haberine göre; Hollanda ekibi, Göztepe ’nin 19 yaşındaki milli oyuncusu Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor.

9 MAÇTA 6 GOL

U19 takımda gösterdiği başarılı performans sonrası profesyonel sözleşme imzalanan Ege, geçen sezon başında U19 takımıyla oynadığı 9 maçta 6 gol atınca A takıma yükselmişti. A takım formasıyla da 6 maça çıkan 2001 doğumlu forvet 1 gol kaydetti.

Göztepe’nin büyük umutlar bağladığı Ege’nin yurt dışında vitrine çıkartılıp Avrupa piyasasına sunulması bekleniyor.

Öte yandan Belçika 2. Lig takımlarından Westerlo’nun da Ege’yle teması var. Westerlo kadrosunda Berke Özer, Barış Alıcı ve Atabey Çiçek gibi genç isimler yer alıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.