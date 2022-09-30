Acun Ilıcalı: Olmaz dediğim bir teknik direktör yok

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Shota Arveladze'nin ayrılığı sonrası Sky Sports'a konuştu. Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Benim için olmaz dediğim bir teknik direktör yok. Her antrenöre saygı duyuyorum. Championship'te şimdiden 6-7 kulüp teknik direktör değiştirdi. Gerçekten çok zor bir iş. Doğru adayı seçmek için önümüzdeki 24 saat çok sıkı çalışacağız." dedi.

Atak futbolunu çok sevdiğini söyleyen Ilıcalı, "Burada çok fazla para, güç ve zaman yatırımı yaptık. Buraya gelen taraftarları eğlendirmek istiyorum. Atak futbolunu çok seviyorum, atak futbolu için ölüyorum. Kesinlikle 3-2 kaybetmeyi 0-0 berabere kalmaya tercih ederim." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı son olarak, "Son birkaç haftadır sonuçlar bizim için hiç tatmin edici değildi. Shota benim çok iyi bir arkadaşım. Geçen yılki mükemmel performansını takdir ediyorum. Bu yıl sakatlıklarla birlikte birçok aksilik yaşadık. Ama işler iyi gitmedi. Günün sonunda futbolda kural bellidir. Başarı olmazsa ilerleyemezsin." diyerek sözlerini noktaladı.