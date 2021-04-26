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Spor

Acun Ilıcalı resmen duyurdu! İngiliz kulübü satın alıyor

Acun Ilıcalı, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a veda ettiğini ve futbol yatırımlarına İngiltere'den bir kulüp alarak devam edeceğini açıkladı.

26 Nisan 2021 Pazartesi 18:25 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 18:25
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yatırımcısı olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a veda ettiğini ve İngiltere'den bir kulüp alarak yatırımlarına devam edeceğini duyurdu.

Acun Ilıcalı resmi instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Futbol yatırımlarımıza İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz. Alt sıralarda dahil olduğumuz bu güzel kulübü iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Kulüpteki güzel insanlara başarılar diliyorum." dedi.

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