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Spor

Acun Ilıcalı, Ryan Kent için net konuştu! ''Kafası karışıksa zorlamam''

Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen Ryan Kent için Hull City iddiaları ortaya atılmıştı. Konuya Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı noktayı koydu. İşte Ilıcalı'nın cevabı...

18 Ocak 2024 Perşembe 17:17 - Güncelleme:
Acun Ilıcalı, Ryan Kent için net konuştu! ''Kafası karışıksa zorlamam''
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Fenerbahçe'de forma giyen ve takımdan ayrılması gündemde olan Ryan Kent'in, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'ye transfer olacağı iddiaları gündemde dolaşırken, Ilıcalı'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Hull Live'a konuşan Ilıcalı, "Ryan Kent şu anda listemizde yok. Çok iyi bir oyuncu ama istediğimiz beklediğimiz zihniyette değil. Kariyerini daha net planlamalı." dedi

"KAFASI KARIŞIKSA ZORLAMAM"

Acun Ilıcalı, Kent için ayrıca, "Amacımızın kulübümüze katılmaya daha kararlı ve odaklanmış oyuncularla sözleşme imzalamak olduğunu söyleyebilirim. Eğer bir oyuncunun kafasında büyük bir karışıklık varsa o zaman onu zorlamaya çalışmam. Oyuncuları zorlamak olumlu bir şey değil. Hull City için oynamak isteyen oyunculara odaklanmak bizim için daha iyi." ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezon başında Rangers'tan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent, bu sezon 15 maçta görev aldı. 27 yaşındaki sol kanat, 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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