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Spor

Acun Ilıcalı, teknik direktör hedefini açıkladı!

Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, teknik direktörlük görevine getirmek istediği ismi açıkladı. Ilıcalı, lig sona ermeden kısa bir süre önce mevcut teknik adam Liam Rosenior ile yollarını ayırmıştı. İşte detaylar...

16 Mayıs 2024 Perşembe 22:56 - Güncelleme:
Acun Ilıcalı, teknik direktör hedefini açıkladı!
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Sezon bitiminde Liam Rosenior ile yollarını ayıran Hull City'de teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, teknik direktör gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör arayışları hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Bir şeyler denemek zorundayız. Oyuncu alımında olduğu gibi iyi analiz yaparsanız hata oranınız düşer. Çok çalıştık. Avrupa'nın her yerinde, Türkiye'de, İngiltere'de pek çok yetenekli antrenörü takip ediyoruz. Son iki yıldır dikkatimizi çeken antrenörler vardı elbette. Koçumuz varken çok mutluyduk ama konu Liam'dan ayrılmaya gelince 20 aday oldu. İsimlerini söylemek istemiyorum çünkü bu gizli bir konu ama kulübümüze kimin gelmek istediğini açıklarsam gurur duyarsınız. Hepimizi gururlandıran şey, şu anda pek çok iyi teknik adam kulübümzüe gelmek istiyor.' dedi.

'HEDEFİMİZ TIM WALTER'

Hedeflerindeki ismi açıklayan Acun Ilıcalı, "Bir isme karar verdik. Şu anda Tim Walter'ın artık bir numaralı hedefimiz olduğunu söyleyebilirim. Kendisiyle bazı toplantılar yaptık, aynı felsefe ve zihniyeti bir araya getirmeye çalıştık. Walter için Almanya'da uzman 10-12 kişiyle konuştuğumu ve ekibimle yaptığım görüşmelerden çok memnun olduğumu söylemekten mutluluk duyuyorum. İçlerinden birçoğu onun hakkında pek çok olumlu şey söyledi." ifadelerini kullandı.

Championship'te mücadele eden Hull City, sezonu yedinci sırada noktalamıştı.

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