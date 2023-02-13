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Spor

Acun Ilıcalı: Trabzonspor-Basel maçının reklam geliri depremzedeler için kullanılacak

Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, TV8'den yayınlanacak olan Trabzonspor-Basel maçının reklam gelirinin depremzedelere için kullanılacağını açıkladı.

AA13 Şubat 2023 Pazartesi 10:48 - Güncelleme:
Acun Ilıcalı: Trabzonspor-Basel maçının reklam geliri depremzedeler için kullanılacak
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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maçın reklam geliri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yayıncısı Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın TV8'den yayımlanacağını duyurdu.

Ilıcalı, paylaşımında, "Reklam geliri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır." ifadesine yer verdi.

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