Acun Ilıcalı yeni hoca için tarih verdi

Hull City'nin sahibi Türk iş adamı Acun Ilıcalı, takımın teknik direktör arayışlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

İngiliz basınına konuşan Ilıcalı, "Birçok aday ile temas halindeyiz ve kulüp için en uygun ismi belirlemeye çalışıyoruz. Güçlü bir takımımız olduğuna inanıyoruz ve oyunculardan en iyi verimi alabilecek hoca için arayıştayız." dedi.

"İYİ BİR KADRO KURDUK"

Transfer dönemi hakkında konuşan Ilıcalı, "Yaz transfer döneminde ofansif futbol oynayabilmemize yardımcı olacak isimleri transfer ettik. Top ayağındayken yeteneklerini gösterebilen oyuncular aldık çünkü pozitif bir futbol izletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SEZONA İYİ BAŞLAMIŞTIK"

Sezona iyi başladıklarını söyleyen Acun Ilıcalı, "Yeni hocamızın oyuncularımızdan en yüksek verimi alabilecek isim olması gerekiyor. Sezona gayet iyi başladığımızı düşünüyorum ancak maalesef takımımızın en iyi oyuncularından biri olan Allahyar sakatlandı ve büyük sıkıntı yaşadık. Çok fazla sakatımız olmasına rağmen zirve yarışına tutunmaya devam ettik. Ancak önce Allahyar ve Tetteh'in uzun süren sakatlıkları, sonra da Ozan ve Seri'nin sakatlıkları yaşandıktan sonra takımda iyi şeyler olmasını nasıl bekleyebilirsiniz ki? Tam kadro olduğumuzda iyi sonuçların geleceğini düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

"BU TAKIM SAVUNMA YAPAMAZ"

Takımın ofansif oynaması isteğini yineleyen Ilıcalı, "Tek isteğim oyunculara uygun bir hoca bulmak. Eğer teknik adamın düşüncesi oyuncuların karakterinden farklı olursa takım iyi oynayamaz. Bizim oyuncularımıza 'geride bekle ve savunma yap' derseniz bunu yapamazlar." ifadelerini kullandı.

"KULÜBÜMÜZ GÖZDE DURUMDA"

"Takımımız birçok teknik adam için gözde durumda." diyen Ilıcalı, "Normalde kulüp kötü bir durumdayken yeni teknik direktör bulmak zordur ancak biz şu anda oldukça gözde bir kulübüz. Kulübümüzün yönetimine, takımına ve taraftarlarına bakan herkes burada bir umut olduğunu görüyor." sözlerini sarf etti.

YENİ HOCA İÇİN TARİH VERDİ!

Basında çıkan isimleri değerlendiren Acun Ilıcalı, "Medyada çok fazla isim çıktı. Bunların bazıları bana olan yakınları sebebiyle, bazıları da geçmişte yaptıkları işler dolayısıyla yazıldı. Bu tarz haberlerin çıkması normal ancak Wigan maçından önce yeni bir hoca getirmemiz imkansız. Wigan maçının sonrası bizim için doğru zaman olacaktır, pazar gününden önce yeni hocamızı açıklamak istiyoruz." dedi.

"TARAFTARLAR DESTEK OLMALI"

Taraftarlardan destek isteyen Ilıcalı, "Eğer biz bir aileysek, sorunlarımız olduğunda birbirimize destek olmalıyız. Şu anda tam da herkese bizim nasıl bir aile olduğumuzu göstermenin zamanı. Yeni bir takım olarak önümüzde çok fazla zaman var." diyerek sözlerini noktaladı.