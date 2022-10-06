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Spor

Acun Ilıcalı yeni hocasını buldu! Fenerbahçe'yi iki kez yenmişti

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de yeni teknik direktör belli oldu. Ilıcalı, Olympiakos'u 3 kez şampiyon yapan ve Yunan takımıyla Fenerbahçe'ye karşı 2 kez galibiyet elde eden Pedro Martins ile anlaştı.

6 Ekim 2022 Perşembe 11:07 - Güncelleme:
Acun Ilıcalı yeni hocasını buldu! Fenerbahçe'yi iki kez yenmişti
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Şota Arveladze ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Hull City'de takımın başkanı ve sahibi Acun Ilıcalı'dan flaş bir paylaşım geldi.

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Ilıcalı, Hull City'nin, Wigan ile oynayacağı karşılaşma öncesi takımla adı geçen isimlerden biri olan Pedro Martins ile bir paylaşımda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımı, Martins'in takımın başına geçeceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Son olarak Olmypiakos'u çalıştıran Pedro Martins, Ağustos 2022'den bu yana boşta.

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FENERBAHÇE'Yİ İKİ MAÇTA DA DEVİRMİŞTİ

Pedro Martins'in çalıştırdığı Olympiakos, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Fenerbahçe ile mücadele etmiş ve temsilcimizi iki maçta da mağlup etmişti. Yunan ekibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0, evinde ise 1-0 yenmişti.

Pedro Martins Olympiakos'un başında 3 kez lig, 1 kez de kupa şampiyonluğu yaşadı.

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