Şota Arveladze ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Hull City'de takımın başkanı ve sahibi Acun Ilıcalı'dan flaş bir paylaşım geldi.

Yeni takımını bile açıkladılar Dele Alli için 'ayrılık' iddiası Ilıcalı, Hull City'nin, Wigan ile oynayacağı karşılaşma öncesi takımla adı geçen isimlerden biri olanile bir paylaşımda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımı, Martins'in takımın başına geçeceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Son olarak Olmypiakos'u çalıştıran Pedro Martins, Ağustos 2022'den bu yana boşta.

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FENERBAHÇE'Yİ İKİ MAÇTA DA DEVİRMİŞTİ

Pedro Martins'in çalıştırdığı Olympiakos, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Fenerbahçe ile mücadele etmiş ve temsilcimizi iki maçta da mağlup etmişti. Yunan ekibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0, evinde ise 1-0 yenmişti.

Pedro Martins Olympiakos'un başında 3 kez lig, 1 kez de kupa şampiyonluğu yaşadı.