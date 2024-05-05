Acun Ilıcalı yılın transfer bombasını patlatıyor! Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'te Play-off oynama fırsatını kaçırdı. Yeni sezonda Premier Lig'e yükselmek isteyen İngiliz ekibi, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Orta sahasına takviye yapmak isteyen Kaplanlar, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusuna talip oldu.

ACUN ILICALI'DAN FENERBAHÇE'NİN YILDIZINA KANCA!

Aktarılan haberlere göre; Hull City, Fenerbahçe'de forma giyen Miha Zajc'ı kadrosuna katmayı hedefliyor. Sarı lacivertli yönetim, Sloven yıldızın ayrılığına sıcak bakıyor. Acun Ilıcalı daha önce de Zajc'ı kadrolarına katmak istediklerini fakat oyuncunun Fenerbahçe'de kalmayı tercih ettiğini açıklamıştı.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ

Fenerbahçe yönetiminin bu transferden asgari 3 milyon euro beklediği belirtiliyor.

SEZON KARNESİ

Bu sezon 20 maçta toplam 1.064 dakika süre alan Zajc, ağları 2 kez havalandırdı.