İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2024 Pazar / 27 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,34
  • EURO
    34,879
  • ALTIN
    2393.53
  • BIST100
    10276.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Acun Ilıcalı yılın transfer bombasını patlatıyor! Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu
Spor

Acun Ilıcalı yılın transfer bombasını patlatıyor! Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusuna talip oldu.

5 Mayıs 2024 Pazar 18:15 - Güncelleme:
Acun Ilıcalı yılın transfer bombasını patlatıyor! Fenerbahçe'nin yıldızına talip oldu
ABONE OL

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'te Play-off oynama fırsatını kaçırdı. Yeni sezonda Premier Lig'e yükselmek isteyen İngiliz ekibi, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Orta sahasına takviye yapmak isteyen Kaplanlar, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusuna talip oldu.

ACUN ILICALI'DAN FENERBAHÇE'NİN YILDIZINA KANCA!

Aktarılan haberlere göre; Hull City, Fenerbahçe'de forma giyen Miha Zajc'ı kadrosuna katmayı hedefliyor. Sarı lacivertli yönetim, Sloven yıldızın ayrılığına sıcak bakıyor. Acun Ilıcalı daha önce de Zajc'ı kadrolarına katmak istediklerini fakat oyuncunun Fenerbahçe'de kalmayı tercih ettiğini açıklamıştı.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ

Fenerbahçe yönetiminin bu transferden asgari 3 milyon euro beklediği belirtiliyor.

SEZON KARNESİ

Bu sezon 20 maçta toplam 1.064 dakika süre alan Zajc, ağları 2 kez havalandırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.