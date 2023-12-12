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Spor

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe atağı

Fenerbahçe'de yolların ayrılması beklenen oyuncular netleşiyor. Kadroda beklentilerin altında kalan Joshua King ve Ryan Kent'i Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takibe aldı. İşte detaylar...

12 Aralık 2023 Salı 21:45 - Güncelleme:
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe atağı
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Fenerbahçe, ara transfer dönemiyle birlikte kadrosunu yeniden şekillendirecek. Kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen sarı lacivertliler, bazı oyuncularıyla da yollarını ayırmayı hedefliyor.

Gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Ryan Kent'in kiralık olarak ayrılması bekleniyor. Bir diğer isimse kadroda kendine çok fazla yer bulamayan ve sakatlık yüzünden kondisyon sıkıntısı yaşayan Joshua King oldu.

Sarı lacivertlilerin yollarını ayırması beklenen iki ismine Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City talip oldu. Aktarılana göre Hull City, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Joshua King'i bonservisiyle, Ryan Kent'i ise kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe, Joshua King'in sezon sonunda sözleşmesi bitecek olması sebebiyle maaş yükünden kurtulmak için devre arasında Norveçli oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Ryan Kent'e ise potansiyelli gözüyle bakan sarı lacivertli yönetim, İngiliz oyuncunun kendini göstermesi için devre arasında bir kiralama hamlesi yapmayı planlıyor. Kadroya yeni gelecek transferler için yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Fenerbahçe kurmayları iki oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

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