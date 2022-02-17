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Spor

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye 5 milyon euroluk teklif

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin gözü Fenerbahçeli futbolcularda... Hull City Allahyar Sayyadmanesh'ten sonra Miha Zajc'ı da transfer gündemine aldı.

Takvim17 Şubat 2022 Perşembe 09:24 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 09:26
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Süper Lig'de bu sezon geniş bir kadro kuran ancak istediği başarıya ulaşamayan Fenerbahçe'de gelecek yaz yaprak dökümü yaşanabilir.

Sarı-lacivertlilerde, sezonun en başarılı isimlerinden biri olan Miha Zajc'la ilgili transfer iddiaları ise sürüyor.

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Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship (2. Lig) takımı Hull City, devre arasında kadrosuna katamadığı Sloven yıldız için sezon sonunda bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. İngiliz kulübünün Miha Zajc için 5 milyon euroyu gözden çıkaracağı da gelen bilgiler arasında.

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Fenerbahçe'ye 2019 yılının ocak ayında Empoli'den gelen 27 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon ligde çıktığı 19 karşılaşmada 4 gole imzasını attı.

Hull City ara transfer döneminde sarı lacivertli takımdan Allahyar Sayyadmanesh'i de kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

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