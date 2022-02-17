Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye 5 milyon euroluk teklif

Süper Lig'de bu sezon geniş bir kadro kuran ancak istediği başarıya ulaşamayan Fenerbahçe'de gelecek yaz yaprak dökümü yaşanabilir.
Sarı-lacivertlilerde, sezonun en başarılı isimlerinden biri olan Miha Zajc'la ilgili transfer iddiaları ise sürüyor.
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Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Acun Ilıcalı
'nın sahibi olduğu İngiltere Championship (2. Lig) takımı Hull City
, devre arasında kadrosuna katamadığı Sloven yıldız için sezon sonunda bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. İngiliz kulübünün Miha Zajc
için 5 milyon euroyu gözden çıkaracağı
da gelen bilgiler arasında.
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Fenerbahçe'ye 2019 yılının ocak ayında Empoli'den gelen 27 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon ligde çıktığı 19 karşılaşmada 4 gole imzasını attı.
Hull City ara transfer döneminde sarı lacivertli takımdan Allahyar Sayyadmanesh'i de kiralık olarak kadrosuna katmıştı.