Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye 5 milyon euroluk teklif

Takvim 17 Şubat 2022 Perşembe 09:24 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 09:26

Süper Lig'de bu sezon geniş bir kadro kuran ancak istediği başarıya ulaşamayan Fenerbahçe'de gelecek yaz yaprak dökümü yaşanabilir.

Sarı-lacivertlilerde, sezonun en başarılı isimlerinden biri olan Miha Zajc'la ilgili transfer iddiaları ise sürüyor.

Fenerbahçe'de isyan var! Serdar Dursun ve Mesut Özil... Takvim Gazetesi'nin haberine göre;'nın sahibi olduğu İngiltere Championship (2. Lig) takımı, devre arasında kadrosuna katamadığı Sloven yıldız için sezon sonunda bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. İngiliz kulübününiçinda gelen bilgiler arasında. Ali Koç - Joachim Löw zirvesi gerçekleşti! İşte Alman hocanın talepleri Fenerbahçe'ye 2019 yılının ocak ayında Empoli'den gelen 27 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon ligde çıktığı

Hull City ara transfer döneminde sarı lacivertli takımdan Allahyar Sayyadmanesh'i de kiralık olarak kadrosuna katmıştı.