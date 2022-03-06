Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Sezon sonunda...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin, ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh'in İngiliz takımındaki geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Championship'te (2. Lig) mücadele eden Hull City'de teknik direktör Şota Arveladze, Preston North End ve Derby County maçlarında Allahyar'ı ilk 11'de başlatmamış ve ikinci yarılarda oyuna sokmuştu. İki maçta toplam 31 dakika süre alabilen İranlı golcü, daha sonraki haftalarda sakatlığı nedeniyle forma giyemedi ve toplam 5 lig maçını kaçırdı.
Sakatlığını atlatan ve takımının dün West Bromwich Albion'a 2-0 yenildiği maça yedek kulübesinde başlayan 20 yaşındaki futbolcu, 63. dakikada Greg Docherty'nin yerine oyuna dahil oldu.
İngiliz basınında çıkan habere göre; Allahyar'ın Hull City kariyerine çok iyi başlayamamasına rağmen İngiliz kulübünün İranlı futbolcunun geleceğini parlak gördüğü ve sezon sonunda Fenerbahçe'den bonservisini alacağı iddia edildi.
Allahyar Sayyadmanesh 2019 yılında İran'ın Esteghlal takımından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı lacivertli takımda fazla forma şansı bulamayan genç oyuncu, TFF 1. Lig takımı İstanbulspor ve Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giydi.
İstanbulspor'da 11 maçta forma giyebilen ve 1 gol atan Allahyar, Zorya'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İranlı golcü, Ukrayna takımında 50 maça çıktı ve 15 gol atarken 7 kez de asist yaptı.
Star Gazetesi