Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Sezon sonunda...

Star Gazetesi 6 Mart 2022 Pazar 11:58 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 12:00

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin, ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh'in İngiliz takımındaki geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

ALLAHYAR SAYYADMANESH'E SAKATLIK DARBESİ

Championship'te (2. Lig) mücadele eden Hull City'de teknik direktör Şota Arveladze, Preston North End ve Derby County maçlarında Allahyar'ı ilk 11'de başlatmamış ve ikinci yarılarda oyuna sokmuştu. İki maçta toplam 31 dakika süre alabilen İranlı golcü, daha sonraki haftalarda sakatlığı nedeniyle forma giyemedi ve toplam 5 lig maçını kaçırdı.

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WEST BROMWICH MAÇIYLA SAHALARA DÖNDÜ

Sakatlığını atlatan ve takımının dün West Bromwich Albion'a 2-0 yenildiği maça yedek kulübesinde başlayan 20 yaşındaki futbolcu, 63. dakikada Greg Docherty'nin yerine oyuna dahil oldu.

HULL CİTY, ALLAHYAR'IN BONSERVİSİNİ ALACAK

İngiliz basınında çıkan habere göre; Allahyar'ın Hull City kariyerine çok iyi başlayamamasına rağmen İngiliz kulübünün İranlı futbolcunun geleceğini parlak gördüğü ve sezon sonunda Fenerbahçe'den bonservisini alacağı iddia edildi.

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İSTANBULSPOR VE ZORYA LUHANSK'A KİRALANDI

Allahyar Sayyadmanesh 2019 yılında İran'ın Esteghlal takımından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı lacivertli takımda fazla forma şansı bulamayan genç oyuncu, TFF 1. Lig takımı İstanbulspor ve Ukrayna temsilcisi Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giydi.

UKRAYNA'DA PATLAMA YAPTI!

İstanbulspor'da 11 maçta forma giyebilen ve 1 gol atan Allahyar, Zorya'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İranlı golcü, Ukrayna takımında 50 maça çıktı ve 15 gol atarken 7 kez de asist yaptı.

Star Gazetesi