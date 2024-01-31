Acun Ilıcalı'dan Joshua King hamlesi

Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı nedeniyle ayrılık için adı geçen Joshua King'e İngiltere'den talip çıktı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Joshua King transferi için Fenerbahçe Kulübü'nü aradı ve "Transfere izin verirseniz, maaşını karşılayabiliriz" dedi.

Joshua King ise Championship'e gitmeyi kabul etmedi, Premier Lig'den tekliflere sıcak bakacağını bildirdi.

FENERBAHÇE'DE 3 OYUNCU TRANSFER ETTİ

Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın aldıktan sonra Fenerbahçe'den; Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh ve Bora Aydınlık'ı kadrosuna katmıştı.

KING'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 21 maçta sahaya çıkan Joshua King, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.