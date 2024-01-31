İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,361
  • EURO
    32,9398
  • ALTIN
    1989.66
  • BIST100
    8482.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Acun Ilıcalı'dan Joshua King hamlesi

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'yi arayarak Joshua King transferi için onay istedi.

31 Ocak 2024 Çarşamba 14:36 - Güncelleme:
Acun Ilıcalı'dan Joshua King hamlesi
ABONE OL

Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı nedeniyle ayrılık için adı geçen Joshua King'e İngiltere'den talip çıktı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Joshua King transferi için Fenerbahçe Kulübü'nü aradı ve "Transfere izin verirseniz, maaşını karşılayabiliriz" dedi.

Joshua King ise Championship'e gitmeyi kabul etmedi, Premier Lig'den tekliflere sıcak bakacağını bildirdi.

FENERBAHÇE'DE 3 OYUNCU TRANSFER ETTİ

Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın aldıktan sonra Fenerbahçe'den; Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh ve Bora Aydınlık'ı kadrosuna katmıştı.

KING'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 21 maçta sahaya çıkan Joshua King, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.