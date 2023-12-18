Acun Ilıcalı'dan taraftara transfer müjdesi!

Hull City'nin Başkanı Acun Ilıcalı, BBC'ye takımın gidişatını, yapacakları transferleri ve teknik direktör Liam Rosenior hakkında konuştu.

Futbolun bir eğlence oyunu olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, "Kapalı maçlardan nefret ediyorum. 0-0 biten maçlar bana göre değil. Liam Rosenior takımın başına geçtikten sonra 3 ya da 4 maçımız 0-0 bitmiştir. Futbol bir eğlence oyunu." ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk transferini gerçekleştirdiklerini de söyleyen Acun Ilıcalı, "Ara transfer dönemi için şimdiden bir oyuncuyla anlaştık. Transfer döneminin ilk günlerinde resmi olarak açıklayacağız. Taraftarlarımızı mutlu edecek 2-3 transfer yapmak istiyoruz." dedi.

Geçtiğimiz günlerde 3 yıllık yeni sözleşme imzaladıkları teknik direktör Liam Rosenior hakkında konuşan Ilıcalı, "Kulüpte evinde gibi hissediyor, iki taraf da anlaşmadan çok mutlu" diyerek sözlerini noktaladı.