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Spor

Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, transfer için konuştu

10 Temmuz 2023 Pazartesi 21:06 - Güncelleme:
Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması
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Ilıcalı, kaleci ve kanat transferi yapmak istediklerini söyledi. Acun Ilıcalı, kaleci transferi için, "Matt Ingram'ı seviyorum ama bir kaleciye daha ihtiyacımız var. Bazı iyi görüşmeler yapıyoruz. Çok olumlu ve umutluyum" dedi.

"KALECİ İÇİN KORKMUYORUM"

Başarılı iş insanı ayrıca, "Kaleci konusunda korkmuyorum çünkü oynamayanlar olacak. Sezon başladığında, oynamadıkları için uygun olacaklar. Bunun bizim için avantaj olacağını düşünüyorum" sözlerini kullandı.

"ELİMİZDE LİSTE VAR"

Acun Ilıcalı, ayrıca kanat transferi için, "Elimizde bir liste var. Sanırım transfer dönemi bitmeden iki kanat oyuncusuyla sözleşme imzalayacağız. Beklediğim iki yeni oyuncu" diye konuştu.

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