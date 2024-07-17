İSTANBUL 35°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2024 Çarşamba / 11 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0976
  • EURO
    36,2427
  • ALTIN
    2627.34
  • BIST100
    11062.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması: Okay'ı çok beğeniyorum ama net bir şey yok
Spor

Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması: Okay'ı çok beğeniyorum ama net bir şey yok

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, basın toplantısında transfer ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

17 Temmuz 2024 Çarşamba 13:41 - Güncelleme:
Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması: Okay'ı çok beğeniyorum ama net bir şey yok
ABONE OL

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de de asbaşkanlık görevini yürüten Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli takımdan transfer yapılıp yapılmayacağı yönünde gelen sorunun ardından, "Bu konularda daha önce garip eleştiriler olmuştu. Ben de bunları gülerek okudum. "Fenerbahçe'de işe yaramayan oyuncuları Hull City'ye götürecek" falan. Bazı insanların kafasında belki tilkiler dolaşıyor. Herkesi öyle mi zannediyorlar! Hull City ile bir başarı hikayesi yazmak için çıktım. Dikkat ederseniz, Trabzonspor'dan, Antalyaspor'dan, Fenerbahçe'den aldım. Fenerbahçe'de biri boşa çıktı, "İlla onu alalım" diye bir düşüncemiz yok. Fenerbahçe'den getirdiğimiz Ozan Tufan da taraftarın gönlünü kazandı ve başarımıza katkı sağladı. Devamında da başka bir büyük takıma gitti. Fenerbahçe'deki kadrodan ayrılması beklenen oyuncularla ilgili olabilir de olmayabilir de! "İlla bir oyuncu var alalım" değiliz. Kesinleşen sonuçlar da lazım." dedi.

OKAY YOKUŞLU AÇIKLAMASI

Transfer adı Hull City ile anılan milli oyuncu Okay Yokuşlu için konuşan Acun Ilıcalı, "Okay'ı çok beğeniyorum ama alıyoruz diye bir durum yok. Bize gelirse de çok sürpriz olmasın. Önemli bir kulüpte oynuyor. Tan'ın bir görüşmesi ve nasıl bakıyorlar sorması lazım. Net bir yerde değiliz o konuda." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.