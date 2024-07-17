Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması: Okay'ı çok beğeniyorum ama net bir şey yok

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de de asbaşkanlık görevini yürüten Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli takımdan transfer yapılıp yapılmayacağı yönünde gelen sorunun ardından, "Bu konularda daha önce garip eleştiriler olmuştu. Ben de bunları gülerek okudum. "Fenerbahçe'de işe yaramayan oyuncuları Hull City'ye götürecek" falan. Bazı insanların kafasında belki tilkiler dolaşıyor. Herkesi öyle mi zannediyorlar! Hull City ile bir başarı hikayesi yazmak için çıktım. Dikkat ederseniz, Trabzonspor'dan, Antalyaspor'dan, Fenerbahçe'den aldım. Fenerbahçe'de biri boşa çıktı, "İlla onu alalım" diye bir düşüncemiz yok. Fenerbahçe'den getirdiğimiz Ozan Tufan da taraftarın gönlünü kazandı ve başarımıza katkı sağladı. Devamında da başka bir büyük takıma gitti. Fenerbahçe'deki kadrodan ayrılması beklenen oyuncularla ilgili olabilir de olmayabilir de! "İlla bir oyuncu var alalım" değiliz. Kesinleşen sonuçlar da lazım." dedi.

OKAY YOKUŞLU AÇIKLAMASI

Transfer adı Hull City ile anılan milli oyuncu Okay Yokuşlu için konuşan Acun Ilıcalı, "Okay'ı çok beğeniyorum ama alıyoruz diye bir durum yok. Bize gelirse de çok sürpriz olmasın. Önemli bir kulüpte oynuyor. Tan'ın bir görüşmesi ve nasıl bakıyorlar sorması lazım. Net bir yerde değiliz o konuda." sözlerini sarf etti.