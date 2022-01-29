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Spor

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si kazanmaya devam ediyor

Hull City, İngiltere Championship'in 29. hafta karşılaşmasında evinde konuk ettiği Swansea City'i 2-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.

29 Ocak 2022 Cumartesi 20:11 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 20:11
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Championship 29. hafta mücadelesinde Hull City, sahasında Swansea City ile karşı karşıya geldi.

The MKM Stadium'da oynanan mücadeleyi Hull City 2-0 kazandı.

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Tom Eaves ve 17. dakikada Lewis-Potter kaydetti.

Ünlü iş adamı Acun Ilıcalı, satın aldığı Hull City ile üst üste 3. galibiyetini aldı.

Takımın yeni teknik direktörü Şota Arveladze de ilk maçına galibiyetle başladı.

Hull City bu galibiyetle puanı 32'ye çıkartırken, Swansea City 32 puanda kaldı.

Hull City 30. haftada Preston'u konuk edecek. Swansea City ise Luton Town'u ağırlayacak.

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