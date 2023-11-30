UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci maçında Galatasaray sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. 2-0 öne geçmesine rağmen hatalı goller yiyen Onana yüzünden sahadan beraberlikle ayrılan İngilizler, Kamerunlu kaleciye ağır eleştirilerde bulundu.

DAİLY MAİL: ONANA KABUS GÖRDÜ

Andre Onana'nın korkunç hataları yüzünden 3-1 öne geçtikleri Galatasaray deplasmanında 3-3 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nden elenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan United'ı bir kez daha dehşet alevleri sardı Erik ten Hag'in takımı iki golle öne geçti ve kontrolü ele geçirmiş gibi görünüyordu ancak kısa süre sonra işler tersine döndü ve Andre Onana için rahat bir geceden başka bir kabusa dönüştü. United, korkutucu atmosferiyle ünlü bir stadyumda harika bir futbol oynadı ve üç muhteşem gol attı ancak kalecileri Andre Onana'nın yaptığı iki korkunç hata, Galatasaray'ın iki gollü farktan iki kez geri dönerek 3-3'lük beraberliği yakalamasını sağladı ve Erik ten Hag'ın takımı bir maç kala A Grubunun dibinde kaldı.

MİRROR: SKORUN EN BÜYÜK SORUMLUSU

Onana'nın top ayağındayken çok iyi olduğu açık. Bunu biliyoruz, hem kulübe imza atmadan önce hem de bu sezon United formasıyla sergilediği felaket performanslar sırasında bile hayranları tarafından bize böyle söylendi. Gala'nın ilk golünde Ziyech'in ilk serbest vuruşunun kendisini geçmesine izin verdikten sonra, 'kaleci' bir diğerini kendi ağlarına gönderdi ve üçüncü golde topun yanına bile yaklaşamadı. Öyle bir noktaya geldi ki, gecenin en büyük sorumlusu haline geldi.

DAİLY STAR: ONU İZLEMEK 'ACI VERİCİ'

Andre Onana, Hakim Ziyech'in Galatasaray adına gecenin ikinci serbest vuruşu golünü yapmasına izin veren şok edici hatasının ardından Manchester United formasıyla unutulmayacak bir an daha yaşadı. Andre Onana'nın büyük gafı, Galatasaray'ın Manchester United'a karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Hakim Ziyech'e iki serbest vuruş golü attırdı. Kaleci, eski Chelseali yıldızın iki golüyle de yıkıldı ancak 29 Kasım Çarşamba günü Ziyech'in attığı ikinci golde saklanacak hiçbir yeri yoktu. Serbest vuruş doğrudan Kamerunlu oyuncuya yöneldi ve o da şok edici bir hatayla topu kendi ağlarına göndererek Galatasaray'a ikinci golü hediye etti ve skoru 3-2'ye getirdi. Taraftarlar şahit olduklarına inanamadı ve bir taraftar 27 yaşındaki oyuncunun "İzlemesi acı verici" olduğunu yazdı

THE SUN: GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜ KALECİ

Andre Onana serbest vuruşu kendi ağlarına gönderdikten sonra rezil oldu. Manchester United kalecisi, serbest vuruşta ceza sahasındaki herkesi şaşırtan Hakim Ziyech tarafından kötü yakalandı. Chelsea'nin eski yıldızı topa vuracak gibi oldu ancak top doğrudan Onana'ya gitti ve Onana'nın topu yakalamak gibi kolay bir görevi vardı. Ancak o bunun yerine topu kendi kalesine göndererek Galatasaray'a can simidi oldu ve skor 3-2'ye geldi. Galatasaray'ın ilk golü de benzer bir şekilde Ziyech'in serbest vuruştan Onana'yı geçerek topu ağlara göndermesiyle geldi. Top kalenin etrafından dolaştı ve kaleci topun yanından geçip gittiğini göremedi. Onana Galatasaray'ın üçüncü golü için hiçbir şey yapamadı ancak Kerem Aktürkoğlu üst köşeye bir roket gönderdi. Taraftarlar Kamerunlu oyuncunun hatasını sert bir dille eleştirerek onunla dalga geçti. Biri şöyle dedi: 'Onana profesyonel bir futbolcu olamaz, nesi var bunun' Bir başkası: 'Hepsi Onana'nın yüzünden. Bu şimdiye kadar gördüğüm en kötü kaleci.' Üçüncü bir kişi ise şöyle yazdı: 'Onana kesinlikle şok edici.' Bir başkası ise şu yorumu yaptı: "Onana uzun zamandır gördüğüm en kötü kaleci."

SKY SPORTS: HATALAR PAHALIYA PATLADI

Fırtınalı bir İstanbul gecesinde iki Andre Onana hatası ve Kerem Aktürkoğlu'nun müthiş vuruşu, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutlarının pamuk ipliğine bağlı kalmasına neden oldu ve iki gollü avantajlarını iki kez kaybederek Galatasaray karşısında 3-3 berabere kaldılar.