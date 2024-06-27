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Spor

Ada basınından Wan-Bissaka için Boey benzetmesi

İngiliz basını, bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Manchester United'ın sağ beki Aaron Wan-Bissaka için 'Sacha Boey gibi parlar' yorumunda bulundu.

27 Haziran 2024 Perşembe 10:22 - Güncelleme:
Ada basınından Wan-Bissaka için Boey benzetmesi
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Transfer çalışmaları kapsamında sağ beke takviye planlayan Galatasaray'da Aaron Wan-Bissaka ismi ağırlık kazandı.

Ada basını da 26 yaşındaki yıldızın sarı kırmızılılara transfer olması durumunu yakından takip ediyor.

'SACHA BOEY GİBİ PARLAR'

İngiliz medyasında yapılan analizlerde Bissaka'nın Sacha Boey gibi parlayabileceği ve yeniden adından söz ettirebileceği vurgulanıyor. Özellikle Sacha Boey'in Galatasaray'da performansını artırarak Bayern Münih'e gitmesi ve Sarı-kırmızılı formayla elde ettiği başarılar dikkat çekildi. Bissaka'nın da benzer şekilde kariyerinde yeniden yükselişe geçebileceği aktarıldı.

SEZON İSTATİSTİĞİ

İngiliz sağ bek bu sezon Premier Lig'de 22 maçta bin 782 dakika süre alıp 2 asist yaptı.

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