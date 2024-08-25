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Spor

Ada ekibi peşine düştü! Joshua King için sürpriz gelişme

Fenerbahçe ile yolları ayırdıktan sonra herhangi bir takım ile anlaşmamış olan 32 yaşındaki Norveçli futbolcu Joshua King için sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İngiltere'den bir kulübün peşinde olduğu oyuncu maaşında indirime gitmesi durumunda Ada'nın yolunu tutabilir. İşte detaylar...

25 Ağustos 2024 Pazar 12:20 - Güncelleme:
Ada ekibi peşine düştü! Joshua King için sürpriz gelişme
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Fenerbahçe'de 2 yıllık serüvenini noktalayan Joshua King yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertlilerle sözleşmesini tamamlamasının ardından yaklaşık 2 aydır herhangi bir takımla anlaşamayan Joshua King için sürpriz bir transfer iddiası geçildi.

FLW'de yer alan habere göre Championship ekiplerinden Luton Town, Joshua King'i transfer etmek istiyor. Luton'u yakından takip eden yorumcu Finley Cannon, 32 yaşındaki futbolcunun takım için çok faydalı bir transfer olacağının altını çizdi. Andros Townsend, Cauley Woodrow ve Joe Taylor'ın takımdan ayrılma ihtimaline değinen Cannon, Joshua King'in deneyimiyle Championship'te fark yaratabileceğini söyledi.

Öte yandan Joshua King transferinin gerçekleşmesi için oyuncunun maaşında büyük bir fedakarlığa gitmesi gerektiği vurgulandı. Luton Town'da bu sezon en yüksek maaş alan futbolcunun haftada 30 bin sterlin kazanan Marvelous Nakamba olduğu hatırlatıldı.

Joshua King'in maaş sebebiyle Türkiye'de kalmayı ya da Orta Doğu'ya transfer olmayı tercih edebileceği de aktarıldı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe ile 54 maça çıkıp 2370 dakika süre alan Joshua King 12 gol, 7 asistlik skor katkısı verdi.

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