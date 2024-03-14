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Spor

Ada ekibini kendine hayran bıraktı! Michy Batshuayi'ye İngiliz kancası

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki forveti Michy Batshuayi gösterdiği performans ile İngiliz ekibini etkilemeyi başardı. Ada ekibinin başarılı futbolcu için sezon sonunda sarı lacivertlilerin kapısını çalması bekleniyor. İşte o İngiliz takımı...

Takvim14 Mart 2024 Perşembe 10:33 - Güncelleme:
Ada ekibini kendine hayran bıraktı! Michy Batshuayi'ye İngiliz kancası
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Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Michy Batshuayi, İngiliz ekibi Leeds United'ın dikkatini çekmeyi başardı.

SEZON SONUNDA TEKLİF

Championship'te iddialı bir konumda olan ve Premier Lig'e yükselmesi beklenen Leeds'in sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

30 yaşındaki oyuncunun Sarı-Lacivertliler ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun gölgesinde kalan Batshuayi, bu sezon 34 maçta 20 gol atarken 3 de asist yaptı.

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