Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Michy Batshuayi, İngiliz ekibi Leeds United'ın dikkatini çekmeyi başardı.

SEZON SONUNDA TEKLİF

Championship'te iddialı bir konumda olan ve Premier Lig'e yükselmesi beklenen Leeds'in sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

30 yaşındaki oyuncunun Sarı-Lacivertliler ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun gölgesinde kalan Batshuayi, bu sezon 34 maçta 20 gol atarken 3 de asist yaptı.