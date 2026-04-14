Beşiktaş'ta gösterdiği performansla adından söz ettiren Hyeon-Gyu Oh için Tottenham Hotspur ve Manchester United devrede.

TransferFeed'in haberine göre; Premier League ekiplerinden Tottenham'ın, 25 yaşındaki Güney Koreli golcüyü kadrosuna katmak için girişimlerde bulunabileceği ve oyuncunun gelişimini yakından takip ettiği bildirildi.

Londra temsilcisinin, Heung-min Son sayesinde Güney Kore'de oluşan güçlü taraftar etkisi de transferde önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Oyuncunun da İngiliz ekibine transfer fikrine sıcak bakabileceği ifade edildi.

İngiltere'den bir diğer talip Manchester United'ın da oyuncuyla ilgilendiği ve transfer ihtimallerini değerlendirdiği aktarıldı.

Beşiktaş'ın, sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam eden ve güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen golcü için sezon sonunda yüksek bonservis geliri hedefleyebileceği kaydedildi.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'a 14 milyon euro bedelle katılan Hyeon-Gyu Oh, siyah-beyazlı formayla kısa sürede dikkat çekti. Güney Koreli santrfor, 9 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek Avrupa kulüplerinin radarına girdi.