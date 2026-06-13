İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2026 Cumartesi / 28 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,2874
  • EURO
    53,6017
  • ALTIN
    6277.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ada yolcusu! Kenan Yıldız'a rekor teklif
Spor

Ada yolcusu! Kenan Yıldız'a rekor teklif

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Juventus'a forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmayı hedefliyor. İngiliz devinin, yıldız futbolcu için 100 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkardığı aktarılıyor.

HABER MERKEZİ13 Haziran 2026 Cumartesi 18:27 - Güncelleme:
Ada yolcusu! Kenan Yıldız'a rekor teklif
ABONE OL

İngiltere Premier League'in son şampiyonu Arsenal, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak istiyor.

Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Dünya Kupası'nın devam etmesi nedeniyle kulüpler arasında görüşmeler henüz başlamadı.

Habere göre Arsenal, sol kanat pozisyonu için önemli bir takviye hazırlığında ve bu ismin Kenan Yıldız olmasını istiyor.

Öte yandan Londra ekibinin milli futbolcu için yaklaşık 100 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Geride kalan sezonda Juventus formasıyla 47 resmi maçta forma giyen Kenan Yıldız, 11 gol ve 10 asistle oynadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Üç motosiklet birbirine girdi: 5 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.