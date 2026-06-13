İngiltere Premier League'in son şampiyonu Arsenal, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak istiyor.

Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Dünya Kupası'nın devam etmesi nedeniyle kulüpler arasında görüşmeler henüz başlamadı.

Habere göre Arsenal, sol kanat pozisyonu için önemli bir takviye hazırlığında ve bu ismin Kenan Yıldız olmasını istiyor.

Öte yandan Londra ekibinin milli futbolcu için yaklaşık 100 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Geride kalan sezonda Juventus formasıyla 47 resmi maçta forma giyen Kenan Yıldız, 11 gol ve 10 asistle oynadı.