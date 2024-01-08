Fenerbahçe'de süre almakta zorlanan Umut Nayir'in talipleri artıyor.

Sports Digitale'nin haberine göre; Erol Bulut'un takımı Cardiff City ile West Bromwich, Fenerbahçe'den Umut Nayir'i kadrosuna katmak istiyor.

KONYASPOR DA İLGİLENİYOR!

Öte yandan Süper Lig ekiplerinden Konyaspor da milli oyuncu için sarı lacivertlilerin kapısını çaldı.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

A Milli Takım'ın EURO2024 kadrosunda yer almak isteyen 30 yaşındaki futbolcu, düzenli forma giymek adına ayrılığa sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Michy Batshuayi gibi isimlerin arkasında kalan Umut Nayir, şu ana kadar sarı-lacivertlilerde 12 maçta 118 dakika süre buldu.