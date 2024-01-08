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Spor

Ada yolcusu! Umut Nayir'e Erol Bulut sürprizi

Fenerbahçe'ye sezon başında katılan ve çok fazla forma şansı bulamayan Umut Nayir, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Golcü oyuncu, EURO 2024'te milli takımda olabilmek için daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. İşte Umut Nayir'e talip olan 3 takım...

8 Ocak 2024 Pazartesi 19:21 - Güncelleme:
Ada yolcusu! Umut Nayir'e Erol Bulut sürprizi
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Fenerbahçe'de süre almakta zorlanan Umut Nayir'in talipleri artıyor.

Sports Digitale'nin haberine göre; Erol Bulut'un takımı Cardiff City ile West Bromwich, Fenerbahçe'den Umut Nayir'i kadrosuna katmak istiyor.

KONYASPOR DA İLGİLENİYOR!

Öte yandan Süper Lig ekiplerinden Konyaspor da milli oyuncu için sarı lacivertlilerin kapısını çaldı.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

A Milli Takım'ın EURO2024 kadrosunda yer almak isteyen 30 yaşındaki futbolcu, düzenli forma giymek adına ayrılığa sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Michy Batshuayi gibi isimlerin arkasında kalan Umut Nayir, şu ana kadar sarı-lacivertlilerde 12 maçta 118 dakika süre buldu.

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