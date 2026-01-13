İSTANBUL 8°C / 6°C
Spor

Ada Yüzgeç: Okan Buruk ve ağabeylerime çok teşekkür ederim

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Fethiyespor ile oynadığı karşılaşmanın ardından, 16 yaşındaki genç oyuncu Ada Yüzgeç, açıklamalarda bulundu.

13 Ocak 2026 Salı 23:12
Ada Yüzgeç: Okan Buruk ve ağabeylerime çok teşekkür ederim
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın Fethiyespor ile oynadığı karşılaşmanın ardından, sarı-kırmızılıların 16 yaşındaki genç oyuncusu Ada Yüzgeç, açıklamalarda bulundu.

"OKAN BURUK HOCAMA VE AĞABEYLERİME TEŞEKKÜR EDERİM"

Kendisine süre veren teknik direktör Okan Buruk'a teşekkür eden genç futbolcu, "Okan Hocama çok teşekkürler, bana süre verdi. Ağabeylerime de çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"MAÇA GİRERKEN HEYECAN VARDI"

Maça girerken heyecan yaşadığını belirten Ada Yüzgeç, "Maça girerken heyecan vardı. O pozisyonda sağıma çektim, şutu denemek istedim; birkaç fazla dokununca pas verdim. Sahada olduğum her dakika mücadele etmeye, elimden geleni yapmaya çalıştım." dedi.

