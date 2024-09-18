Lille ile sözleşmesi sona eren ve Fransız ekibinden ayrılan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Aston Villa, Crystal Palace, Brentford ve Bournemouth, serbest statüde yer alan Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor.

"TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNMÜYOR"

Milli futbolcunun temsilcisi Cihan Yazıcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Galatasaray ve Beşiktaş, Yusuf ile çok ilgilendi ama Yusuf ikisini de reddetti. İki takımla da görüşme olmadı çünkü Yusuf, Türkiye'de oynamayı düşünmüyor." ifadelerini kullanmıştı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı geçen sezon Lille'de 42 resmi maça çıktı. Deneyimli yıldız rakip filelere tam 12 gol bıraktı.