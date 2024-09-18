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Spor

Ada'da transfer savaşı! Yusuf Yazıcı'ya İngiliz kancası

Lille ile sözleşmesi sona ermesinin ardından boşta kalan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın geleceği netleşiyor. Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Crystal Palace, Brentford ve Bournemouth, yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

18 Eylül 2024 Çarşamba 19:57 - Güncelleme:
Ada'da transfer savaşı! Yusuf Yazıcı'ya İngiliz kancası
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Lille ile sözleşmesi sona eren ve Fransız ekibinden ayrılan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Aston Villa, Crystal Palace, Brentford ve Bournemouth, serbest statüde yer alan Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor.

"TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNMÜYOR"

Milli futbolcunun temsilcisi Cihan Yazıcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Galatasaray ve Beşiktaş, Yusuf ile çok ilgilendi ama Yusuf ikisini de reddetti. İki takımla da görüşme olmadı çünkü Yusuf, Türkiye'de oynamayı düşünmüyor." ifadelerini kullanmıştı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı geçen sezon Lille'de 42 resmi maça çıktı. Deneyimli yıldız rakip filelere tam 12 gol bıraktı.

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