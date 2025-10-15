Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray kadrosuna katılan Wilfried Singo'nun, sergilediği etkili performans Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Premier Lig temsilcisi Aston Villa, 24 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ediyor. İngiliz ekibi, ocak ayında bu transferi bitirmek adına 35 milyon euroluk bir bütçe belirledi. Ancak bu rakam, transferin gerçekleşmesi açısından yetersiz olabilir.

Galatasaray, Singo'nun bonservisi için Monaco'ya 30.7 milyon euro ödedi. Ayrıca oyuncunun sonraki satışından elde edilecek kârın %10'u da Fransız kulübüne verilecek. Fildişili savunmacının serbest kalma bedeli 60 milyon euro olarak belirlendi. Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Singo, yılda 4.8 milyon euro garanti ücret kazanıyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro