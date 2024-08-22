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Spor

Ada'dan Victor Nelsson'a teklif! Premier Lig ekibi harekete geçti

Premier Lig ekibi West Ham, Galatasaray'ın yıldız stoperi Victor Nelsson'a teklifte bulundu. Avrupa'dan 3 kulübün daha Danimarkalı savunmacının durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

22 Ağustos 2024 Perşembe 17:11 - Güncelleme:
Ada'dan Victor Nelsson'a teklif! Premier Lig ekibi harekete geçti
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Premier Lig ekibi West Ham United'ın Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Victor Nelsson için teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Oyuncu ile 3 kulüp daha ilgileniyor. İşte detaylar...

WEST HAM'DAN NELSSON HAMLESİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın yıldız futbolcusuna talip çıktı. The Guardian'da yer alan habere göre; West Ham, sarı kırmızılı takımın formasını giyen Victor Nelsson'u listesine aldı.

İŞTE TEKLİF YAPILACAK RAKAM

Stoper arayışlarını sürdüren İngiliz ekibinin, Danimarkalı savunmacıyı 14 milyon euro karşılığında kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

3 TAKIM DAHA İLGİLENİYOR

West Ham'ın kısa süre içinde teklif yapacağı belirtilen Nelsson için Sevilla, Lille ve Bologna'nın da ilgisinin olduğu vurgulandı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Sarı-Kırmızılı takım ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden Nelsson, çıktığı 129 karşılaşmada 4 gol ve 1 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olan başarılı futbolcu, bu sezon ise 3 karşılaşmada görev aldı ve 267 dakika sahada kaldı.

SERBEST KALMA MADDESİ

Öte yandan 11 Ağustos 2021 tarihinde FC København'dan 7 milyon Euro karşılığında transfer edilen Nelsson'un, yapılan anlaşma gereği tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmişti.

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