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Adalesinde zorlanma olan Gökhan Gönül, eksikler sebebiyle hocasından forma istedi

Beşiktaş'ta önemli eksiklerin yokluğunda Gökhan Gönül fedakarlık örneği göstererek teknik direktör Şenol Güneş'e forma giymek istediğini iletti.

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Vodafone Park'ta bu akşam karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor'u yenerek kötü gidişine son vermeyi hedefleyen Beşiktaş'ta eksikler can sıkıyor.

Siyah-beyazlı ekipte, kart cezalısı Gary Medel'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Adriano, Lens ve Gökhan Töre kadroda yer almayacak.

Arka adalesinde zorlanma olan Gökhan Gönül'ün ise oynamak istediği, Şenol Güneş'in de oyuncunun bu talebine olumlu yaklaştığı belirtildi. Başakşehir maçında cezası nedeniyle oynayamayan Quaresma ilk 11'de sahaya çıkacak. Şenol Güneş'in forvette ise 19 yaşındaki Güven'i tercih edebileceği ifade edildi.

(Sabah)

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