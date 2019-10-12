Adalı elini taşın altına koyacak
Hüseyin Yücel, Deniz Atalay, Doğan Küçükemre gibi isimleri listesine aldığı bildirilen Serdal Adalı’nın en büyük kozunun ortaya koyacağı yüklü maddi kaynağın olacağı ifade ediliyor.
- Star Spor
KARTAL’DA Başkan Fikret Orman’ın yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Serdal Adalı, “Her zamankinden çok birlikteliğe ihtiyaç var” diyerek adaylığını açıklamıştı.
Henüz kesinleşmeyen listesinde Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Melih Aydoğdu, Serkan Yazıcıoğlu, Erdal Karacan, Çağdaş Arbaş, Hüseyin Akın, Deniz Atalay gibi isimlere yer veren Adalı’nın seçimde en büyük kozunun kişisel olarak ortaya koyacağı yüksek maddi kaynağın olacağı belirtiliyor.
Siyah-Beyazlı yöneticinin yönetim listesini de bugün yarın kesinleştireceği öğrenildi.
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