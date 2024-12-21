Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Adalı'nın, "Tepkiliyiz" başlığıyla yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bildiğiniz üzere; 29 Aralık tarihinde yapılacak olan seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da Beşiktaşımızın yüce başkanlık makamına talibiz.

Adaylık sürecinde bir yandan Beşiktaşımızı hak ettiği günlere ulaştırmak için gerekli plan ve projeksiyonu yaparken diğer taraftan sizlerden gelen görüş, öneri ve talepleri de takip ediyoruz.

Son günlerde taraftarımız, camiamız bizi belki biraz "tepkili" buluyor.

Doğrudur, tepkiliyiz...

Son 1 senede yapılan bütün algılara, bütün yaşananlara, algılarla çıkılan yolda Beşiktaşımızın getirildiği noktaya tepkiliyiz.

Beşiktaş'ın önce borçlandırılarak daha sonra "ya azat et ya abat et" sözleriyle dizayn edilmek istenmesine tepkiliyiz.

Bu tabloyu yaratanların, son 1 senede verilen tüm kararlara imza atanların halen hodrimeydan demesine tepkiliyiz.

Kim olursa olsun; söz konusu Beşiktaş olduğunda insanların kendilerini kurtarıcı gibi göstermesine, "biz olmasak Beşiktaş kayyuma giderdi" diyebilmesine tepkiliyiz.

Yapılan gereksiz ve başarısız bir transferi meşrulaştırmak için; Beşiktaş'ın FFP kurallarındaki boşluğa göre aksiyon aldığının söylenmesine, Beşiktaş'ın ihbar edilmesine tepkiliyiz.

Beşiktaş ile ilgili konuşulurken sadece paradan bahsedilmesine, "ben Beşiktaş'a şu kadar verdim" formatında cümleler kurulmasına, Beşiktaş başkanlık makamına paranın dayatılmasına tepkiliyiz.

İmzası olanların haberim yok, yetkisi olanların bilgim yok demesine tepkiliyiz.

Beşiktaşımızın en yetkili organı olan Divan Kurulu Başkanlığı'nın yapılması yönünde görüş belirttiği halde, gerçeklere en fazla ihtiyaç duyduğumuz süreçte Divan Kurulu toplantısının Yönetim Kurulu'nun isteğiyle iptal edilmesine, mali tabloların açıklanmasının seçim sonrasına ötelenmesine tepkiliyiz.

Bütün mücadelemiz, Beşiktaş'ın adının bir daha tarihi boyunca böyle skandallarla yan yana gelmemesi içindir. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Bu süreçte bizden daha umut verici söylemler duymak, gelecekte daha güvende, daha mutlu bir Beşiktaş camiası görmek istediğinizi biliyoruz.

Hiç kimse merak etmesin, Beşiktaşlıların geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak olan haberleri vermek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Elbirliğiyle;

Beşiktaşımızı Bankalar Birliği anlaşmasından çıkaracağız!

Hem Ocak, hem Mayıs ayları için Beşiktaşımızı bekleyen ödemeleri yapacağız!

Gayrımenkul projemizi hayata geçireceğiz!

Beşiktaşımız gibi önemli bir markaya, gelmesi gereken sponsorlukları getireceğiz!

Devre arasında yapılacak transferleri; kulübümüze 1 kuruş harcatmadan, sponsor desteğiyle yapacağız!

Futbol ve futbol dışı branşlarda en doğru organizasyonu kuracağız!

Bugün oynayacağımız Alanyaspor maçında ihtiyacımız olan 3 puanı aldıktan sonra, Genel Kurul öncesindeki son haftada camiamız, bizlerden Beşiktaş'ın beklediği haber ve gelişmeleri duymaya başlayacak.

Camiamızın desteği, Genel Kurulumuzun teveccühüyle;

29 Aralık'ta Beşiktaş kazanacak!

Beşiktaşımızın kazanmaya bu akşamki Alanyaspor mücadelesiyle başlayacağına yürekten inanıyor, karşılaşmada Beşiktaşımıza başarılar diliyorum.

Camiamıza saygı ve sevgilerimle..."