Adam Buksa, İtalya yolunda

Udinese, Midtjylland forması giyen Adam Buksa'nın transferi için harekete geçti.

5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Udinese, Adam Buksa transferi için 5 milyon euro'luk teklifte bulundu.

Udinese ve Midtjylland arasında Polonyalı futbolcunun transferi için görüşmeler devam ediyor.

ANTALYASPOR'DA FORMA GİYDİ

Adam Buksa, 2023-2024 sezonunu Lens'ten Antalyaspor'da kiralık geçirmiş ve ardından 2024 yaz transfer döneminde Lens'ten 4 milyon euro bonservisle Midtjylland'a transfer olmuştu.

Antalyaspor'da 35 maçta sahaya çıkan Adam Buksa, 16 gol attı ve 2 asist yaptı.

29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Midtjylland forması ile 45 maçta 17 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.