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Spor

Adam Buksa: Karışık duygular içerisindeyim

EURO 2024'te Hollanda'ya 2-1 mağlup olan Polonya'nın golcü oyuncusu Adam Buksa, maçın ardından konuştu.

16 Haziran 2024 Pazar 22:25 - Güncelleme:
Adam Buksa: Karışık duygular içerisindeyim
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EURO 2024'ün D Grubu ilk maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olan Polonya'da tek golü atan Adam Buksa karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

1 puan alabileceklerini söyleyen Adam Buksa şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle 1 puan alabilirdik. Hollanda oyunu önde götürüyordu ama 2-1 geriye düştükten sonra bile pozisyonlarımız vardı. Puansız ayrılmak gerçekten çok üzücü. Başımızı kaldıracağız ve savaşmaya devam edeceğiz. Yenilgi için çok üzgünüm. Şimdi dinleneceğiz ve Avusturya maçı için Berlin'e gideceğiz. Attığım gol nedeniyle karışık duygular içerisindeyim. Önce çok mutlu ve coşkuluydum. Şimdiyse yenildiğimiz için üzgünüm. Şimdilik sakinleşmeliyim çünkü önümüzde daha maçlar var."

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