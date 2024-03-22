Adam Buksa'dan Dzeko ve Icardi sözleri!

Antalyaspor'un Polonyalı futbolcusu Adam Buksa, milli takım kampında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İlk olarak Antalyaspor'daki performansını değerlendiren Buksa, "Sezon öncesinde Türkiye kariyerimin nasıl olacağını bilmiyordum. Geçen sezon sakatlığım sebebiyle neredeyse hiç oynayamadım. Benim için zor bir zamandı. Ancak bu sezon neredeyse her maç oynadım. Sakatlık yaşadığım ayağım beni biraz endişelendiriyordu. Hiçbir sorun olmadığını gördüm. Bu benim için iyi bir şey." ifadelerini kullandı.

"ICARDI, DZEKO VE GOL KRALLIĞI"

İstatistikleriyle ilgili konuşan Polonyalı golcü, "İstatistiklerimden çok memnunum. Antalyaspor'un şampiyonluk mücadelesi vermeyen ve fazla pozisyon yaratmayan bir takım olduğunu düşünürsek bu rakamları iyi buluyorum. Bu benim formumum iyi olduğunu gösteriyor." dedi.

Başarılı golcü, gol krallığıyla ilgili, "Geçen sezon Antalyaspor'da Haji Wright, ligde 15 gol atmıştı ve bu çok iyi bir istatistik olarak değerlendirilmişti. Bu gol sayısına ulaşmak benim için büyük başarı olacaktır. Şu anda Dzeko'nun 18, Icardi'nin ligde 17 golü var. Gol kralı olmam muhteşem bir şey olabilir ama bu çok zor çünkü Galatasaray da Fenerbahçe de bir maçta 5-6 gol atabiliyor. Bunun için sezon sonuna kadar iyi bir performans göstermem gerekiyor. Şu anda gol kralı olmak benim gizli hayalim." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK MAÇLARDA ATARSAN KONUŞULURSUN"

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan bahseden Buksa, "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Türkiye'de en çok taraftara sahip 3 büyük kulüp. TV'lerde yapılan tüm yorumlar ve analizler onlarla ilgili. Onlarla oynayan kulüpler de bu yorumlara dahil oluyor. Beşiktaş'a attığım gol ya da Fenerbahçe'nin sahasında attığım iki gol insanların benim ve Antalyaspor hakkında konuşmasına neden oldu." sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ, GALATASARAY

Adam Buksa, "Türkiye'de tanınmak istiyorsan bu tür büyük maçlarda iyi performans göstermen gerekir. Bu maç, düşük bir rakiple oynadığınız maçtan daha fazlasını verir size. Bu tür maçları unutamazsınız. 52 bin kişinin önünde Fenerbahçe'ye karşı oynadık. Daha önce hiçbir stadyumda bu kadar yüksek sesli ıslık duymamıştım. Beşiktaş'ta tam bir takım yoktu çünkü şu anda kötü oynuyorlar ama Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığımız maçlar en gürültülü maçlardı." açıklamasını yaptı.

"BAŞKA BİR TÜRK KULÜBÜNE GİDEBİLİRİM"

Antalyaspor'daki geleceğiyle ilgili konuşan Polonyalı, "Antalyaspor'da şu anda transfer yasağı var ve bu durumun yakın gelecekte değişip değişmeyeceğini bilmiyorum. Hiçbir zaman benim sözleşmemde bulunan opsiyon kadar para harcamadılar. Gelecek sezon kesin olarak Antalyaspor'da olmayacağım demesem de orada kalma ihtimalim çok az. Yeniden formumu kazanıp kendimi Avrupa'da göstermek istiyordum. Burası daha çok Asya'ya yakın olsa da UEFA'nın himayesi altında bir lig. Hedefime ulaştığımı düşünüyorum. Gelecek ne getirir bilmiyorum ama az da olsa başka bir Türk kulübüne gitme ihtimalim var." dedi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili Buksa, "Pek hoşlanmadığım bir durum. Trabzon'da yaşananlar ve ya daha önce Ankara'da hakemin yumruklanması... gerçekten gitmek istediğim yer olup olmadığı konusunda beni iki kere düşündüren olaylar bunlar. Bunları yaşasam da kariyerime devam ediyorum. Ne olacağını bilmiyorsun. Hakemler çok iyi değil evet ama hakemlere saygı da yok denecek kadar az. Bu da onların işini çok kolaylaştırmıyor." ifadelerini kullandı.