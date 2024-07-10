Adam Buksa'nın yeni adresi belli oldu!

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve ismi son dönemde Beşiktaş ile anılan Adam Buksa'nın yeni adresi belli oluyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Danimarka ekibi Midtjylland, Lens ve Adam Buksa ile transferde anlaşmaya vardı.

Haberde, Midtjylland'ın Adam Buksa için Fransız kulübüne 4 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.

Anlaşmanın kısa süre içinde duyurulmasının beklendiği dile getirildi.

ANTALYASPOR PERFORMANSI

Antalyaspor'da 33 Süper Lig maçına çıkan Buksa 16 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.