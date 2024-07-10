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Spor

Adam Buksa'nın yeni adresi belli oldu!

Danimarka ekibi Midtjylland, 4 milyon euro karşılığında sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren Adam Buksa'yı kadrosuna kattı.

10 Temmuz 2024 Çarşamba 20:14 - Güncelleme:
Adam Buksa'nın yeni adresi belli oldu!
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Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve ismi son dönemde Beşiktaş ile anılan Adam Buksa'nın yeni adresi belli oluyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Danimarka ekibi Midtjylland, Lens ve Adam Buksa ile transferde anlaşmaya vardı.

Haberde, Midtjylland'ın Adam Buksa için Fransız kulübüne 4 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.

Anlaşmanın kısa süre içinde duyurulmasının beklendiği dile getirildi.

ANTALYASPOR PERFORMANSI

Antalyaspor'da 33 Süper Lig maçına çıkan Buksa 16 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

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