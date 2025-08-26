Adam Buksa'nın yeni adresi belli oldu

Serie A temsilcisi Udinese, Danimarka Süper Ligi ekiplerinden Midtjylland forması giyen Polonyalı forvet Adam Buksa'yı renklerine bağladı.
29 yaşındaki golcü için İtalyan ekibi, 5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
2023/2024 sezonunda Süper Lig'de Antalyaspor forması da giyen Buksa, Türkiye'deki performansıyla dikkat çekmişti. Golcü oyuncu, Danimarka'daki etkili performansıyla yeniden Avrupa'nın önemli liglerinden birine transfer olmayı başardı.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Midtjylland formasıyla 45 resmi maça çıkan Buksa 17 gol ve 2 asist ile oynadı.