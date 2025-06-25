Adam Lallana 37 yaşında kramponları astı

İngiliz futbolunun zarif orta saha oyuncularından Adam Lallana, 37 yaşında profesyonel kariyerine son verdiğini açıkladı. Southampton'da başlayan, Liverpool'da zirveye ulaşan ve Brighton & Hove Albion ile devam eden etkileyici kariyerine, son olarak doğduğu kulüp Southampton'da veda eden Lallana, yaptığı duygusal açıklamayla futbolseverleri hüzünlendirdi.

"Oyunculuk kariyerime son verirken, bunu büyük bir minnettarlık ve gururla yapıyorum," diyen Lallana, Liverpool'daki unutulmaz yıllarına ve İngiltere formasıyla yaşadığı gururlu anlara da değindi. Kırmızı formayla çıktığı 178 maçta 22 gol atan Lallana, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve Premier Lig zaferlerine tanıklık etti.