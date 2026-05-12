Adam Silver: David Stern daha sert ve çatışmacı bir karakter

NBA başkanı Adam Silver, The Atlantic'e verdiği röportajda liderlik anlayışıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Silver, sosyal medya eleştirilerini sürekli takip ettiğini ve "hafif paranoyak" olmanın görev için gerekli olduğunu söyledi.

"Sürekli üzerimize gelen çok fazla şey var. Bence biraz endişeli olmak gerekli."

Silver ayrıca eski NBA patronu David Stern ile arasındaki liderlik farkına da değindi. Stern'in daha sert ve çatışmacı bir karakter olduğunu belirten Silver, kendisinin oyuncularla daha diplomatik ilişkiler kurmayı tercih ettiğini ifade etti.

NBA gelirlerinin Stern döneminin son yıllarındaki 3-4 milyar dolar seviyesinden bugün yaklaşık 14.3 milyar dolara yükselmesi ise röportajın en dikkat çekici detaylarından biri oldu.