Adam Silver: Fiziksellik yetenekli oyuncuları engelliyor

NBA başkanı Adam Silver, NBA'in 90lı yıllarda "fazla fiziksel" hale geldiğini söyledi.

Silver, eski NBA süperstari Kevin Garnett ile son birkaç sezonda kural değişikliklerini uygulama gerekçesi hakkında konuşarak, hepsinin basketbolun çıkarına olduğunu açıkladı.

Silver, fizikselliğin NBA'in en yetenekli oyuncularının sahada yüksek seviyede performans göstermesini engellediğini ve hücumda verim eksikliğinin taraftarların lige olan ilgisini kaybetmesine neden olduğunu belirtti:

"Bu soruya bir basketbolsever gözüyle yanıt vereceğim. Belki de reytingleri bildiğim için, istatistikler görüşümü etkiliyordur. Ama bence bir noktada NBA, 90'ların sonlarına doğru fazla fiziksel hale gelmişti ve bazı oyuncuların bireysel özellikleri, taraftarların maçları izlemekten aldığı zevk ağır bastığı için gölgede kalmaya başlamıştı.

İriyarı bir oyuncu, teknik anlamda inanılmaz derecede yetenekli bir oyuncunun sahada yapabileceği şeylere engel olabiliyordu. Stephen Curry gibi şutuyla ve sahada hareket etme becerisiyle etki yaratan bir oyuncuyu rakipler öylece yere serebiliyor olsaydı, bu basketbolun daha iyi bir türü olmazdı diye düşünüyorum.

Bir denge bulunması gerektiğinin farkındayım. Çünkü tribündeyken sohbet ettiğim arkadaşlarım arasında bu fiziksel etkinin kısmen geri gelmesini isteyenler var. İnsanlar sert savunma izlemeyi seviyor ve bir adamın hiç kimseyle temas etmeden içeri girebildiğini ve yıldızları koruduğumuzu bilmek ise hoşlarına gitmiyor.

Bu sezon doğal olmayan basketbol hareketlerinde birkaç değişiklik yapmıştık. Bazı oyuncular sistemi manipüle ediyordu. Kurallara saygı duyan, ancak nasıl faul düdüğü alınabileceğini çözmüş olan müthiş oyuncular. Ve bu isimlerin, artık bu hareketlere düdük çalınmayacağını anlamaları sağlandı. Ve onlar da büyük oyuncular oldukları için, buna adapte oldular."

90lı yılların sonunda, NBA'de maç başına ortalama faul sayısı 40'ların ortalarına, bazı sezonlarda daha da yükseğe çıkmıştı.